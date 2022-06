Grifo, comincia l’era Castori: “Non amo perdere, ho tanto entusiasmo”

PERUGIA – Fabrizio Castori è ufficialmente il nuovo allenatore del Perugia. La presentazione del neo mister biancorosso è avvenuta questa mattina presso la sala stampa dello stadio “Renato Curi”, proprio nel giorno in cui il Grifo celebra i 117 anni dalla sua fondazione. Ad accompagnare l’allenatore marchigiano al debutto a Pian di Massiano è stato il direttore sportivo del Perugia, Marco Giannitti.

Vincere a ogni costo

Queste le parole del mister: “Mi ha cercato il ds e e poi ho parlato con il presidente Santopadre, sono stato molto chiaro: i soldi non sono la cosa più importante, a volte fanno perdere qualcosa. Noi dobbiamo cercare di essere organizzati, determinati e un po’ cattivi. Non sono uno che se la tira, non ho atteggiamenti da prima donna. Io non voglio perdere mai, indipendentemente dai mezzi che ho a disposizione”.

Entusiasmo

Castori arriva a Perugia con tanta voglia di fare e di non deludere la piazza: “Vengo con tanto entusiasmo, non voglio deludere le aspettative, a me la pressione piace perché mi fa rendere di più. Mi piace la piazza che si infiamma”.

Attaccare la profondità

Dal mister arriva anche un aneddoto particolare risalente alla conquista delle promozione in serie A del suo Carpi: “Il primo pensiero è che la squadra che deve essere veloce e attaccare la porta avversario. Il Times scrisse che ero il becchino del tiki taka: eravamo ultimi per il possesso palla ma i primi nei tiri in porta. Tenere palla troppo serve a poco, bisogna cercare la profondità e correre. A me non interessa il giro palla con la difesa, ma la ricerca dello spazio in profondità”.