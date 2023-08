Grifo, attesa per la sentenza del Consiglio di Stato. Presi Torrasi e Morichelli

PERUGIA – Sarà emesso domani mattina il verdetto del Consiglio di Stato sulla questione ripescaggi, mentre nelle ore successive sarà allestito ed effettuato un Consiglio Federale che dovrà ratificare le eventuali riammissioni. Poche le chances per il Perugia,anche se in casa biancorossa ancora le dita sono incrociate. Lecco e Brescia pronte a festeggiare: le Rondinelle in particolare, vista la quasi certa esclusione della Reggina, hanno già lo spumante in frigo.

Mercato

Intanto il Perugia annuncia due colpi di mercato. Il primo è Emanuele Torrasi.

Il centrocampista, classe 1999, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato a Milano è cresciuto nel settore giovanile del Milan dove ha compiuto la trafila di tutte le squadre fino ad esordire in prima squadra nel maggio 2018 in Milan–Fiorentina (5-1) grazie a Gattuso, suo allenatore ai tempi della Primavera. Ha indossato anche le maglie di Imolese e Pordenone (in Serie B e Serie C), sua ultima squadra.

Dal Paok Salonicco arriva invece il difensore Raul Morichelli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Nato a Marino (Roma) il 25 luglio 2002, dal 2015 fa parte delle giovanili giallorosse arrivando fino in Primavera (37 presenze) e guadagnandosi una convocazione in prima squadra in Europa League nella stagione 20/21 sotto la guida di Paulo Fonseca. La scorsa stagione al Paok FC.