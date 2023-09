Grifo all’esame Sestri Levante, Baldini: “Teniamo alta la concentrazione”

PERUGIA_ “Se non è un punto di non ritorno poco ci manca.Dobbiamo essere bravi ad alzare il livello della concentrazione”. Così Francesco Baldini, tecnico del Perugia alla vigilia della sfida contro il neopromosso Sestri Levante penultimo in classifica in programma domani alle 18.30 al Curi.

Il tecnico è anche un ex: “Quando vai in posti dove si vince è logico ci sia un ricordo particolare. Ho un rapporto di grande stima con Risaliti, che è una persona onesta, sincera, leale. Quanto è stato fatto era storico. Sarò però assetato di vittoria e non starò a guardare chi ha di fronte”.

La forza

E ancora, si torna sulla sfida che sarà giocata con la Curva Nord chiusa dopo il comportamento dei tifosi a Rimini: “Sicuramente i tifosi non lo hanno fatto apposta ad incendiare quel materasso, ma ho detto che la colpa era principalmente nostra. Ho fatto presente di unirci per fare qualcosa di importante, non di dimenticare il passato. Abbiamo veramente bisogno dei nostri sostenitori”.

L’avversario

“Mi aspetto una squadra arrembante, che viene qui per cercare di fare risultato. Hanno conquistato una categoria e affrontano ogni partita come fosse l’ultima. Saranno spensierati, perché ciò che prenderanno è tutto di guadagnato. Dobbiamo fare una grande prestazione ed essere svegli e intelligenti per limitare gli errori. Ragiono sui cambi: ho messo dentro Santoro e Dell’Orco: il primo per dare dinamicità, il secondo per fargli fare minutaggio. Domani voglio vedere una crescita di questo tipo