Grifo al Curi contro il Pordenone, Alvini: “Non sottovalutiamo il match”

PERUGIA – Mai sottovalutare gli avversari: è questo il motto scelto dall’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini, in vista del match di domani al “Curi” contro il Pordenone (ore 16.15) valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B. Miglioramento continuo

“La squadra deve migliorare ulteriormente – ha affermato il tecnico biancorosso – quindi la gara col Pordenone è importante per la nostra crescita e anche per una certa continuità di risultati”. “Il Pordenone non è per niente da sottovalutare – ha continuato l’allenatore del Grifo – Sminuire un avversario è da mediocri. Loro sono una squadra un po’ diversa rispetto a quando l’abbiamo incontrata alla prima giornata. All’inizio pensavo potessero fare un percorso diverso, c’è massimo rispetto nei loro confronti”

La situazione

“C’è solo Murgia che è rientrato più tardi degli altri – ha informato Alvini – Per il resto sono tutti convocati e disponibili. De Luca grazie allo staff medico è riuscito a giocare a Monza e ne siamo rimasti stupiti. Domani vediamo, non è detta che possa partire dall’inizio”.