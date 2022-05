Greta Narcisi è Miss Mondo Umbria: per lei e altre due giovani finalissima a Gallipoli

GALLIPOLI – Greta Narcisi è Miss Mondo Umbria 2022, ma sul podio finiscono anche Sofia Monetti e Syria Bordi. Sono loro le tre giovani umbre che hanno conquistato l’accesso alla finale nazionale della selezione di bellezza in programma a Gallipoli a partire dal primo giugno, mentre potrebbe essere ripescata Lavinia Suvieri, quarta classificata, a cui è andata la fascia di Miss Agricola Web. In Puglia la fase finale inizierà mercoledì prossimo e si concluderà il 18 giugno, quando le finaliste saranno progressivamente ridotte da 150 a 50, poi a 25 e infine a una. A sventolare la bandiera dell’Umbria, forte del primo posto ottenuto a livello regionale, è Greta Narcisi, 17 anni, residente a Bastia Umbria e studentessa dell’indirizzo economico sociale del liceo Sesto Properzio. Secondo posto per la 25enne Sofia Monetti, nata in Argentina ma che ora vive a Perugia con i nonni per conseguire la laurea magistrale in relazioni internazionale, mentre il terzo posto è andato alla 18enne ternana Syria Bordi, iscritta all’ultimo anno di ragioneria.