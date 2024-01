Grande successo di pubblico per Umbria jazz winter dei 30 anni

ORVIETO – Successo per la 30/a edizione di Umbria jazz winter a Orvieto che ha fatto registrare 7.000 biglietti venduti e circa 12 mila presenze complessive. La manifestazione conferma un successo che non conosce crisi grazie agli ingredienti quali la musica, l’ospitalità, l’arte, la storia, la buona cucina. Un evento connaturato con il tessuto stesso della città – sottolineano gli organizzatori – che non rinuncia alla sua vetrina invernale, richiamando anche quest’anno numerosi visitatori e decretando la riuscita di questa kermesse che ha seguito il trend positivo intrapreso negli ultimi anni.