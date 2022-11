Governo, la leghista ternana Alessandrini consulente del ministro Valditara

TERNI– Rientra dalla finestra Valeria Alessandrini, l’ex senatrice della Lega nella scorsa legislatura eletta in sostituzione di Donatella Tesei e non eletta in questa legislatura.

Per lei – e per l’altra leghista Angela Comelliere – arriva una consulenza al ministero dell’istruzione, retto dal compagno di partito Giuseppe Valditara. A lungo candidata per un posto da sottosegretario all’interno del governo Meloni, carica all’ultimo sfumata, ecco il risarcimento con una poltrona che vale molto, circa 35.000 euro l’anno.