Gomme tagliate ai tifosi del Cesena e carabinieri chiamano gommista

BASTIA UMBRA – Per scongiurare problemi di ordine pubblico i carabinieri hanno anche attivato un gommista per sostituire gli pneumatici a quattro automezzi di tifosi del Cesena parcheggiati a Bastia Umbra per poi assistere a Perugia alla partita della loro squadra, il 23 dicembre. Hanno poi avviato le indagini sui danneggiamenti denunciando a piede libero il proprietario di un’auto dalla quale erano scesi due soggetti che si sono infilati tra gli autoveicoli procedendo “verosimilmente” a squarciarne le gomme. Approfittando dell’assenza delle tifoserie, degli sconosciuti avevano tagliato le gomme di quattro mezzi dei tifosi cesenati e di un quinto di un bastiolo che aveva casualmente parcheggiato lì.

Per fare rientro casa

Dell’atto vandalico si sono subito accorti i carabinieri della compagnia di Assisi che si sono attivati per reperire un gommista e permettere ai tifosi del Cesena di far rientro presso le loro case. Attività svolta in sinergia con la polizia di Stato e quella locale. Il sistema di controllo attuato ha permesso di scongiurare problemi per l’ordine pubblico. I militari hanno quindi passato al setaccio tutte le telecamere del parcheggio e delle zone vicine fino a quando è stata individuata un’auto che, dopo vari transiti all’interno del parcheggio, si è fermata vicino ai mezzi danneggiati e a quel punto sono scesi due soggetti che si sono infilati tra gli autoveicoli procedendo verosimilmente – ritengono gli investigatori – a squarciarne le gomme per poi allontanarsi. Dal numero di targa sono così risaliti al proprietario della vettura che inizialmente ha reso versioni ritenute inverosimili circa la sua presenza nel parcheggio. Quindi è stato deferito in stato di libertà all’autorità perugina per l’ipotesi di reato di danneggiamento.