Gomez contro Gomez: in Triestina-Gubbio una sfida nella sfida

GUBBIO- Da una parte Guido Gomez, campano, bomber della Triestina, dall’altra Juan Ignacio Gomez, argentino, faro del Gubbio. Sarà questa la chiave del match in programma domani pomeriggio alle 15 al Nereo Rocco di Trieste fra alabardati e rossoblù. La formazione di Torrente è reduce dal pareggio di Pesaro ed arriva al cospetto di una compagine, quella giuliana guidata da Bepi Pillon, che punta alla serie B. I due attaccanti, c’è da crederlo, saranno protagonisti della sfida. In casa Gubbio invece sono assenti il lungodegente Cucchietti mentre è out per un problema intestinale l’attaccante Fedato. Rientra invece dalla squalifica il centrale difensivo Signorini.

Convocati: Cinaglia, De Silvestro, Ferrini, Formiconi, Gomez, Hamlili, Ingrosso, Malaccari, Megelaitis, Munoz, Oukhadda, Pasquato, Pellegrini, Sainz Maza, Savelloni, Sdaigui, Serena, Signorini, Sorbelli, Zamarion