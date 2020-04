Gli vanno a casa con i cani antidroga che trovano marijuana: 37enne arrestato

MAGIONE – Un 37enne della zona del Trasimeno è stato arrestato dai carabinieri che, in alcune pertinenze delle abitazioni, hanno rinvenuto circa 41 grammi di marijuana in un paio di scatole metalliche che, l’unità cinofila arrivata da Firenze, ha fiutato in un casotto di lamiera chiuso a chiave. All’uomo, già noto alle forze di polizia, sono stati sequestrati anche du bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Per il 37enne di nazionalità italiana sono scattate le manette, con l’arresto che è stato convalidato dal tribunale di Perugia, che a carico dell’uomo ha disposto l’obbligo di dimora e il divieto di allontanamento da Magione, comune in cui risiede.