Gli umbri Le Nora e Tota in corsa ad 1MNext: in palio il palco del 1. Maggio

TERNI – Ci sono anche due giovani umbri in lizza al contest 1MNext Primo Maggio, il concorso per artisti emergenti che permette ai tre vincitori di esibirsi sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma in piazza San Giovanni.

Fra i 100 selezionati c’è Eleonora Vella, in arte Le Nora, cantautrice ternana di stanza a Milano che di recente avevamo intervistato e che in questi mesi continua ad esibirsi in giro per i palchi italiani ed internazionali.

Il secondo è Tommaso Tota, orvietano, due album alle spalle e una solida esperienza nella scena indie italiana, dove si esibisce regolarmente.

Votazioni aperte

Le votazioni online sono aperte, a questo link si potrà votare fino al 31 marzo: al termine della selezione (entro il 5 aprile), si conosceranno i nomi dei 10 finalisti che dunque si contenderanno un posto sul palco del Concertone in piazza San Giovanni a Roma.