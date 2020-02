Gli ruba la card del reddito di cittadinanza e poi ricatta il vicino: arrestato

TERNI – I carabinieri della stazione di Terni hanno denunciato in stato di libertà un cittadino romeno, classe ’86, responsabile dei reati di ricettazione e tentata estorsione nei confronti di un altro connazionale, dirimpettaio. Entrambi sono residenti a Terni da alcuni anni, disoccupati, uno dei due riceve regolarmente il reddito di cittadinanza.

I fatti Da diversi giorni la vittima non riusciva più a trovarne la tessera per l’accredito, pensando di averla accidentalmente perduta. Per tale motivo era andato dai carabinieri, denunciandone lo smarrimento. Solo dopo qualche giorno l’amara sorpresa: non solo il proprio dirimpettaio ne era venuto in possesso ma aveva iniziato a ricattarlo, intimandogli di consegnare la somma di 150 euro in contanti per poter riavere indietro la propria tessera. La vittima non si è piegata al ricatto: rivolgendosi di nuovo ai carabinieri e denunciando i fatti ha dato origine all’attività investigativa, conclusasi con una perquisizione a casa del denunciato che ha avuto esito positivo. La tessera è stata dunque ritrovata e già riconsegnata al legittimo proprietario.