Gli attori umbri Laura Chiatti e Marco Bocci cittadini onorari di Magione

Il legame con l’Umbria

I due attori hanno ricordato alcuni momenti della loro vita, tra cui il modo in cui si sono visti la prima volta, oltre venti anni fa durante una campagna pubblicitaria. Poi il nuovo incontro a cui ha fatto seguito il matrimonio e la nascita dei due figli. Chiatti e Bocci hanno poi riaffermato il loro forte legame con l’Umbria. “Le nostre radici sono la cosa più importante – hanno affermato – una scelta che abbiamo condiviso da subito e resa possibile anche dalla centralità di questa regione e dalla vicinanza a Roma che ci permette tranquillamente di spostarci per lavoro per poi tornare a casa nei fine settimana”.