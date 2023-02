Giustizia, Del Mastro in Umbria: “Sul 41 bis non cederemo mai, poco personale nelle carceri”

Poi sulla mancanza di personale nelle carceri: “Il personale è sotto organico – ha dichiarato Del Mastro – e ci sono troppi detenuti stranieri. Il refrain della destra non è lo svuota carcere ma l’esecuzione della detenzione nei paesi di provenienza. Qui abbiamo una sessantina di detenuti che provengono da Albania e Romania, paesi con i quali ci sono gli accordi per cui la detenzione può essere scontata al paese loro. Ogni detenuto costa 137 euro al giorno, per 20 mila detenuti in Italia, per 360 giorni: abbiamo i soldi per fare un mega piano di edilizia penitenziaria, se li trasferiamo al loro paese”.

Per quanto riguarda la vicenda Rems De Mastro, accompagnato dal senatore umbro Franco Zaffini e dal sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco, ha dichiarato: “Ci stiamo coordinando con la Regione, perché è giusto chiudere ospedali psichiatrici giudiziari ma non per metterli nei padiglioni normali a flagellare la vita di altri detenuti o della polizia penitenziaria”.