Giunta Bandecchi, cambiano le deleghe per Bordoni, Corridore e Nichinonni

TERNI– Il sindaco Stefano Bandecchi ha firmato il decreto di redistribuzione di alcune deleghe. Sono state revocate le deleghe cultura, turismo e eventi valentiniani al vice sindaco Riccardo Corridore e sono state attribuite le medesime deleghe all’assessora Michela Bordoni. Una delega di particolare rilevanza quella agli eventi valentiniani, perchè mette in diretto contatto la Giunta con la Curia e sicuramente la presenza di un assessore “vulcanico” come il vicesindaco non avrebbe aiutato. Di contro, l’accorpamento di queste deleghe al bilancio permetterà anche di avere sott’occhio i capitoli di spesa.Revocata la delega di agenda urbana all’assessora Michela Bordoni e attribuita all’assessore Lucio Nichinonni.

Il riepilogo per i tre assessori

Ora il quadro delle deleghe agli assessori oggetto di cambiamento è il seguente:

vice sindaco Riccardo Corridore: coordinamento dell’attività della giunta, rapporti con il consiglio comunale, affari generali, informazione e comunicazione, istituto Briccialdi;

Michela Bordoni: bilancio, finanze, patrimonio, fondi e finanziamenti, cultura, turismo, eventi valentiniani; Lucio Nichinonni: personale, organizzazione, rapporti con la fondazione Carit e gli altri enti di sussidiarietà, protezione civile,innovazione, ict, digitalizzazione, smart city. agenda urbana.