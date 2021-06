Giuli: “Totale sbrindellamento delle mie deleghe, non so se tutti credevano nel progetto”

TERNI – “Lascio una non trascurabile eredità di progetti, programmi ed iniziative portati avanti in questi anni venga portato avanti. Il totale sbrindellamento delle mie tante deleghe mi fa sinceramente temere per il peggio, spero di sbagliarmi”. Andrea Giuli è fermo, pacato, come è nel suo stile. Ma non per questo meno diretto. Nella conferenza stampa di saluto, l’ormai ex vicesindaco ed assessore alla cultura va dritto al punto e prima di fare un elenco delle cose fatte mette nel mirino la decisione di spacchettare le sue deleghe per fare contenti i vari partiti in occasione del rimpasto: “Certamente in questi mesi non ho scaldato la cadrega – dice – tantomeno per alcuno stipendio stellare aumentato al massimo, come qualcuno ha scritto”.

Le cose fatte. Il salvataggio del Briccialdi e la riassegnazione degli appalti del Caos e della Cascata, prima di tutto, ma anche le novità dell’unico Cantamaggio organizzato durante il periodo del suo assessorato, oltre al Natale di Terni, premiato a livello internazionale. Il ritorno a Terni del Telamone, il quadro ritrovato del Metelli e di tutta una serie di iniziative di brand territoriale. Giuli fa un elenco delle cose fatte elenco solo parziale, ma che come sempre è dovuto in occasioni di questo tipo e sottolinea: “In queste ore sto ricevendo tantissimi attestati di stima, e a queste persone dico grazie: questo apprezzamento mi conforta, mi fa pensare che forse in questo triennio non ho operato così male. Anche se così non hanno pensato evidentemente coloro che hanno preso decisioni diverse. Non posso che prendere atto di queste decisioni, che non mi sono giunte inattese”.

Non fate strage. Quando parla dei quasi tre anni al Governo della città Giuli usa un termine molto preciso, ovvero “rivoluzione gentile”: “Ho portato avanti quella che io ho definito la rivoluzione gentile. Ho sempre creduto nel programma che avevo in mente per cultura e turismo, ci ho creduto fino alla fine, anche se non sono sicuro che tutti ci abbiano creduto allo stesso modo. Riguardo ai miei rapporti col sindaco, restano intatti, così come la stima anche se in questi mesi fra noi sono stati di confronto, nell’ambito di una dialettica costruttiva. Lascio progetti ed un gruzzolo, spero non ne venga fatto strage”

Giuli spiega di aver lasciato sul tavolo tre priorità: “Completare Terni Film Commission, il rilancio del sito di Papigno a cui avevo lavorato e con cui va chiusa una interlocuzione con un importante colosso del settore, il ritorno del 2022 del concorso pianistico Casagrande”

E ancora: “Resta dura a morire – ha detto – la concezione della cultura relegata a ruolo marginale, così come la coscienza di essere distretto turistico. Proprio per questo, per portare avanti quella che io ho chiamato una rivoluzione gentile, ho fortemente voluto un assessorato unico tra cultura e turismo. In questo tempo, ho cercato di parlare di Terni come città turistica, ho creduto nel programma, anche se non sono sicuro tutti ci abbiano creduto come me”.

Il futuro. In chiusura, le note sul futuro: “Si poteva fare meglio? Certo, ma spesso il meglio è nemico del bene. Ora mi prendo il mio tempo per il riposo, più avanti non chiudo la porta a nessuna esperienza, vedremo”.