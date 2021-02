Giro d’Italia, Umbria protagonista: arrivo di tappa a Foligno, ripartenza da Perugia

FOLIGNO – L’edizione numero 104 del Giro d’Italia sarà nuovamente marchiata made in Umbria. Svelato il percorso ufficiale, con Foligno, Perugia ma anche tanti comuni del ternano coinvolti.

Foligno. La decima tappa, lunedì 17 maggio partirà da L’Aquila ed arriverà Foligno dopo 140 chilometri, per una volata già collaudata sia al Giro che alla Tirreno-Adriatico. In Umbria si enterà da Piediluco, dopo aver attraversato il reatino, al chilometro 74. Poi Forca di Arrone, Arrone, Montefranco, Gran Premio della Montagna al chilometro 100 sul valico della Somma, poi Campello sul Clitunno, Borgo Trevi e Sant’Eraclio primo dell’arrivo a Foligno

Poi giorno di riposo prima della ripartenza da Perugia mercoledì 19 maggio: 163 che condurranno nel senese, a Montalcino. Dopo Perugia ovviamente, direzione Trasimeno con Magione, il bivio di Mugnano e lo svincolo per Orvieto da dove però si entrerà in Toscana a Chiusi. La partenza del Giro è prevista il 9 Maggio con la cronometro a Torino, l’arrivo con la crono da Senago a Milano il 30 maggio dopo 21 tappe. Per un breve tratto, si sconfinerà in Slovenia ed in Svizzera, senza però che siano sedi o arrivo di tappa.