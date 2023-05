TERNI – Tutto pronto per il Giro d’Italia in Umbria. Terni ospiterà la partenza dell’ottava tappa in programma sabato 13 maggio che si concluderà a Fossombrone. La partenza è fissata per le 11.50 in piazza della Repubblica con passaggio della carovana sara passerà in corso Tacito, via Mazzini, via Breda, Borgo Bovio e poi via sulla Flaminia. La tappa del Giro d’Italia toccherà Spoleto, San Giacomo di Spoleto, Borgo Trevi, Sant’Eraclio e Foligno. I ciclisti poi si dirigeranno verso l’Appennino, toccando Nocera Umbra, Gaifana, Gualdo Tadino, Osteria del Gatto, Sigillo e Villa Col dei Canali. Poi il Giro d’Italia salirà sul Passo della Scheggia per poi riscendere a Pontericcioli, prima località in territorio marchigiano.