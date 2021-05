Giro d’Italia, a Foligno davanti a tutti taglia il traguardo Sagan

FOLIGNO – Nella decima tappa del Giro d’Italia 2021, con arrivo a Foligno, si piazza davanti a tutti il campione slovacco Peter Sagan. Una vittoria davanti a tanti appassionati lunga la Flaminia hanno visto la decima tappa del Giro partita da L’Aquila e dopo lo scollinamento al Valico della Somma (che ha messo in difficoltà alcuni dei protagonisti), per poi trovare la maglia rosa Egan Bernal particolarmente ispirata anche sul traguardo volante di Campello sul Clitunno.

La classifica Alle spalle di Peter Sagan, sul traguardo, si sono piazzati il colombiano Fernando Gaviria e il friulano Davide Cimolai, sempre nel vivo della tappa.In classifica generale, con il colombiano Egan Bernal della Ineos Grenadiers resta leader e in maglia rosa con un vantaggio di un solo seconso sul russo Vlasov (Astana) e sul belga Evenepoel (Quick Step).

Perugia Il Giro d’Italia dopo il giorno di riposo previsto per martedì, riparte da Perugia con arrivo a Montalcino per l’undicesima tappa in programma mercoledì 19 maggio.