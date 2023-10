Giro d’Italia 2024 con l’Umbria protagonista: crono Foligno-Perugia

TRENTO- L’Umbria protagonista al Giro d’Italia 2024. Il percorso della corsa rosa è stato svelato a Trento nell’ambito del Festival dello sport: ci sono due tappe in Umbria, la settima e l’ottava.

Il 10 Maggio frazione a cronometro Foligno-Perugia di 37,2 chilometri. Ogni corridore dovrà percorrere 37,2 km di percorso. Tra le località toccate ci saranno Spello, Santa Maria degli Angeli e Ponte San Giovani. Poi la salita verso l’acropoli e arrivo in Corso Vannucci, con gran premio della montagna di quarta categoria.

Il giorno dopo partenza da Spoleto verso Prati di Tivo, in Abruzzo di 153 chilometri. Il gruppo transiterà per Forca di Cerro, quindi per Sant’Anatolia di Narco e infine fino al gran premio della montagna di seconda categoria posto a Forca Capistrello prima di scendere verso Leonessa.

Il Giro partirà invece il 4 Maggio da Venaria Reale con una crono che arriva Torino.Gran finale con la ventunesima ed ultima tappa il 26 maggio con il circuito cittadino di Roma.

Le parole di Romizi

Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi: “Sono molto contento del ritorno del Giro d’Italia dopo l’evento magnifico del 2021, nella nostra piazza IV Novembre dipinta di rosa e dell’emozionante partenza proprio da li. Il Giro che racconta le eccellenze di tutta Italia – continua il Sindaco- racconterà anche la nostra città insieme a Foligno, tappe ufficiali nella giornata del 10 maggio con la Cronometro Foligno-Perugia. Ringrazio l’assessore allo sport Clara Pastorelli, la consigliera Cristiana Casaioli, il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli e tutti gli uffici che lavoreranno insieme alla migliore riuscita dell’evento. Tutta Perugia, già da oggi, dà il suo benavuto al Giro d’Italia”.