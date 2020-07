Terni, gira nudo ed insanguinato, poi aggredisce gli agenti: denunciato

TERNI – Nella notte fra sabato e domenica, una volante della Polizia di Terni, che si stava recando in una piazza per la segnalazione, poi rientrata, di una rissa, ha notato un uomo che a torso nudo ed insanguinato, procedeva a piedi, barcollando e urlando frasi senza senso. I poliziotti si sono fermati per prestare soccorso, nell’attesa dell’arrivo di un’ambulanza, ma l’uomo, visibilmente alterato, li ha aggrediti. I sanitari hanno accertato che le lesioni erano autoinferte e dopo aver prestato le cure del caso lo hanno dimesso. Una volta in questura, si è accertato che si trattava di un cittadino marocchino, proveniente dalla Provincia di Lucca, dove è stato invitato a presentarsi per la verifica della sua posizione in Italia, dopo essere stato denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.