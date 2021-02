Gira di notte con un coltello a serramanico nascosto in auto: 23enne denunciato

TERNI – Girano in piena notte in auto con un coltello a serramanico nascosto. Scatta una denuncia. E’ il bilancio dell’ultimo intervento dei carabinieri di Terni che nella notte tra venerdì e sabato hanno fermato a Stroncone due ragazzi che giravano a bordo dell’auto di uno dei due. L’auto non è passata inosservata alla pattuglia della Sezione Radiomobile del Nor di Terni: entrambi i ragazzi sono già noti alle forze di polizia. Oltre a sottoscrivere la multa per aver violato le prescrizioni anticovid, i militari hanno perquisito i ragazzi e l’auto: l’autista, un 23enne, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 25 centimetri: è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato sequestrato.