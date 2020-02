Giove, rave party abusivo: maxi operazione e sgombero dell’area

GIOVE – Maxi operazione di Polizia disposta dal Questore di Terni Roberto Massucci d’intesa con il Prefetto Emilio Dario Sensi in un capannone di Giove. Nella struttura era in corso da sabato sera un rave party non autorizzato. Oltre 1000 le persone che giunte in treno da tutta Italia si sono alternate nel capannone per ‘sballarsi ‘ con musica assordante e con droghe ed alcool, sebbene nell’area fosse perfino stata predisposta una cartellonistica contro l’uso delle stesse.

Sono stati oltre 100 gli agenti impiegati. Si contestano i reati di invasione di edificio esercizio abusivo di attività di pubblico spettacolo, disturbo alla quiete delle persone ed il capannone è stato sgomberato.