Giovani avvocati Terni, consiglio direttivo nazionale: assegnati i nuovi incarichi

TERNI – Lo scorso 12 e 13 novembre si è tenuto a Chieti e Pescara il consiglio direttivo nazionale dell’associazione italiana giovani avvocati (Aiga). I ‘nuovi’ dell’avvocatura ternana tornano in città con un carico di nomine. L’associazione rappresentante della giovane avvocatura ad oggi è guidata da Francesco Paolo Perchinunno, successore del ternano presidente Emerito Antonio De Angelis. Gli eletti di Terni per il biennio 2021/2023 sono Lucia Dominici per il dipartimento Rapporti con il Parlamento, Lorenzo De Luca per l’Ordinamento penitenziario e Francesco Rosella per la Rappresentanza giovane avvocatura.