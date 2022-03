Giovane umbro ucciso a Chicago doveva lavorava come barista: indagini in corso

Indagini in coso

Inutile la corsa al Chicago Medical Center. Le indagini sono in corso e al momento non ci sarebbero persone fermate. La notizia è subito rimbalzata a Perugia dove vivono alcuni familiari. Al sito Umbria24 il fratello Andrea ha detto di essersi “fatto l’idea che Diego ha lottato contro chi lo ha rapinato e accoltellato mentre tornava a casa dopo una notte di lavoro”. “Era nel suo carattere – ha aggiunto – ha provato a difendersi. È incredibile: un omicidio così feroce forse per 200 o 300 dollari…”. Con la sorella Laura, Andrea partirà per gli Stati Uniti dove sono in programma i funerali. La salma di Diego Damis non tornerà infatti in Italia ma sarà cremata e tumulata a Chicago. Damis viveva e lavorava nella città americana dal 2015, anno in cui aveva deciso di trasferirsi partendo da Bagnaia, piccola frazione a 10 chilometri da Perugia dove abitava.