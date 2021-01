Giovane spacciatore minaccia di bruciare casa a un coetaneo: arrestato

ORVIETO – “Se non mi porti i soldi ti faccio bruciare la tua casa con te dentro”: è la minaccia che avrebbe rivolto ad un coetaneo concittadino un presunto spacciatore venticinquenne di Orvieto, arrestato dalla polizia con l’accusa di estorsione al termine di un’indagine della squadra anticrimine del commissariato del posto. L’uomo ha ceduto al cliente della cocaina senza essere pagato e, per accentuare la pressione sul ‘debitore’, lo ha costretto a consegnargli il cellulare ed il portafoglio contenenti i documenti personali, dandogli appuntamento per il giorno successivo alla cessione della droga per lo scambio tra i soldi (500 euro) e gli oggetti personali.

Paura Impaurito dall’atteggiamento e dalle parole minacciose dello spacciatore, il giovane ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. I poliziotti, con il coordinamento del pm della procura di Terni Matthias Viggiano, hanno organizzato un servizio di appostamento in una piazza di Orvieto scalo dove era previsto lo scambio. Non appena c’è stato il passaggio dei soldi, sono intervenuti ed hanno arrestato il venticinquenne.