Giovane spacciatore incastrato dalle troppe telefonate dei clienti

PERUGIA -I troppi clienti clienti che lo cercavano al telefono lo hanno fatto acciuffare dalla Polizia. Uno spacciatore di 37 anni è stato arrestato martedì pomeriggio dalla Squadra mobile a San Mariano di Corciano. Gli agenti della sezione antidroga lo avevano fermato per un normale controllo mentre era a bordo della propria auto. Oltre al nervosismo, a far insospettire i poliziotti è stato l’elevato numero di telefonate ricevute in pochissimi minuti, ognuna delle quali non faceva che accrescere l’agitazione del 37enne.

Perquisizione Perquisendo l’auto dell’uomo, un albanese senza alcun precedente specifico, la polizia ha trovato 11 involucri contenenti circa 31 grammi di cocaina; una quantità sufficiente a rifornire una notevole quantità di clienti molti dei quali, come emerso dalle indagini, acquistavano da lui la droga fin dal 2018. Non essendo un’attività occasionale, i poliziotti hanno arrestato il 37enne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Mercoledì l’arresto è stato convalidato e l’uomo, che ha chiesto di patteggiare, è stato condannato a due anni di reclusione.