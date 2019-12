Giovane scompare da Attigliano, ritrovata dopo ore d’angoscia

ATTIGLIANO – Il tam tam viaggia già sui social, lanciato da una cittadina e rilanciato da Alessandro Dimiziani, vicesindaco di Lugnano in Teverina: “Stiamo cercando Eleonora, 29 anni, alta. Una bella ragazza. Vive ad Attigliano ma è originaria di Lugnano in Teverina. L’auto è stata trovata parcheggiata lungo la corsia di emergenza in direzione Orvieto. Vi prego di condividere questo post e se avete notizie chiamate il numero scritto o avvertite immediatamente le forze dell’ordine. Grazie”. Eleonora è stata ritrovata alle 14.30 di lunedi

Ricerche. La ragazza era scomparsa dalla serata di domenica. La polizia stradale, allertata ha fatto scattare le ricerche ed ha rintracciato la sua auto lungo l’Autostrada del sole, tra Attigliano ed Orvieto, ferma in corsia d’emergenza. Nella vettura erano stati ritrovati i suoi effetti personale e la sua giacca ma di lei nemmeno l’ombra. Nel pomeriggio di lunedi, dopo gli appelli, è stata ritrovata anche grazie ad un’altra ragazza che l’ha vista aggirarsi in strada;: è in buone condizioni, ma è stata trasportata al pronto soccorso per verificare il suo stato di salute. A parte il forte freddo sofferto per la notte passata all’aperto, non avrebbe altri problemi.