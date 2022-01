Giovane positivo al Covid va da Foligno a Roma in treno: denunciato

FOLIGNO – Da Foligno a Roma in treno nonostante sia positivo al Covid. È stato fermato soltanto al rientro nella città della Quintana, il giovane denunciato dagli uomini della polizia ferroviaria in servizio nello scalo umbro, che lo hanno identificato per un controllo di routine e hanno scoperto, grazie alla banca dati condivisa con le autorità sanitario, che il passeggero appena sceso avrebbe dovuto trovarsi in casa per la quarantena. Il folignate, infatti, era risultato positivo al Covid, ma malgrado ciò è partito per Roma. Agli agenti che gli hanno chiesto il motivo della violazione avrebbe risposto che si sentiva bene, che era stanco di stare a casa e che la gita nella capitale l’aveva organizzata per svagarsi un po’. A suo carico è scattata la denuncia, mentre Trenitalia ha dovuto disporre la sanificazione del treno su cui aveva viaggiato.