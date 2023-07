UMBERTIDE – Un 33enne di origini umbre, Alexandre Mennesson, è morto in ospedale dopo essere stato trovato a terra, in fin di vita, lungo una strada di Medellín in Colombia. Cittadino francese nato a Nizza, la madre, umbertidese, si era trasferita in Costa Azzurra in giovane età, e residente a Umbertide , il 33enne sarebbe stato vittima di un’aggressione su cui le forze dell’ordine colombiane sono chiamate ad indagare. Fra le ipotesi c’è quella della rapina, ma sarà il tempo a chiarire tutti i contorni della tragica vicenda che ha colpito molti, ad Umbertide e nell’Alto Tevere.