Delicato intervento

Lì i sanitari lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per salvargli la vita e, successivamente, le sue condizioni sono andate migliorando, tanto che è stato poi dimesso dalla rianimazione per proseguire il recupero in un reparto di degenza. Da quanto appreso, il 30enne vive in un immobile fatiscente e abbandonato, non distante dal luogo dell’aggressione. Fra le ipotesi al vaglio della polizia di Stato, il fatto che l’accaduto sia connesso al mondo dello spaccio della droga.