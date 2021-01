Giorno della Memoria, in Umbria molti appuntamenti e polemiche

PERUGIA – Nonostante la pandemia anche quest’anno sono numerosi gli appuntamenti organizzati a distanza dalle istituzioni culturali e dagli enti locali della regione per il Giorno della Memoria nel 2021, che si celebra il 27 gennaio. Tra le iniziative in programma va segnalata quella del 25 gennaio dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (Isuc) dedicati ai 15 Giusti tra le Nazioni dell’Umbria, ossia uomini e donne che tra il novembre 1943 e il luglio 194 contribuirono alla salvezza di ebrei. All’appuntamento parteciperà la presidente Donatella Tesei che poi il 27 gennaio sarà ad Assisi per assistere alla proiezione del documentario sul Museo della Memoria, Assisi 1943-1944 realizzato da Maria Vision.

Isuc Lunedì 25 gennaio, a partire dalle 9, in diretta ma da remoto, in occasione del Giorno della Memoria, l’Isuc organizza una conversazione con gli studenti della scuola secondaria dal titolo: I Giusti e i salvati. Casi dall’Umbria. Con il coordinamento di Dino Renato Nardelli, ideatore dell’iniziativa, seguiranno le testimonianze di Teresa Faina, figlia di Giusti tra le Nazioni, e Alberto Krachmalnicoff, nipote di ebrei salvati in Umbria. Si proseguirà poi con le relazioni di Tommaso Rossi, ricercatore Isuc (La persecuzione degli Ebrei in Umbria) e di Marina Rosati, direttrice del Museo della Memoria di Assisi (Assisi terra di Giusti). La sezione Un Giusto in tre minuti si concluderà con la proiezione di videoclip realizzati da studenti di scuole Secondarie di primo e secondo grado dell’Umbria. Per accedere all’evento collegarsi al link: https://it-it.facebook.com/isuc74/ oppure http://www.youtube.com/channel/UCPDMep0aleov5DpTwArHIBA/live Partendo dalle storie dei quindici Giusti tra le Nazioni che operarono in Umbria è possibile entrare nelle vicende storiche di quegli anni, ma anche interrogarsi sulle motivazioni, sui valori individuali che orientarono le scelte. In ciascuna di quelle storie, fatte di scelte e di relazioni tra Giusti e salvati destinate a durare anche dopo la fine della guerra, è possibile leggere parole-chiave quali solidarietà, spirito umanitario, compassione, amicizia, desiderio di libertà, voglia di democrazia, difesa dei diritti e tante altre. Scorrendo l’elenco dei Giusti dell’Umbria emerge infatti una peculiarità che li distingue da quelli di altre regioni: la presenza preponderante di religiosi. Una presenza che aggiunge al nostro elenco il concetto chiave di pietà cristiana. La ricerca delle parole-chiave nelle storie personali risulta così un vero e proprio percorso di Educazione civica, che si sostanzia negli studenti e nelle studentesse in un cammino di avvicinamento attivo, non rituale, al Giorno della Memoria. In preparazione dell’evento nei giorni scorsi gli studenti sono stati invitati a produrre brevi videoclip come sintesi del loro lavoro intorno alle vicenda dei Giusti che si trovarono ad operare in Umbria. Sono arrivati all’Isuc clip dalle Scuole secondarie di Terni, Trevi, Spoleto, Gubbio, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Assisi, Umbertide, Bettona, Torgiano, Passignano sul Trasimeno, Passaggio di Bettona. Una risposta straordinaria, da leggere come voglia di partecipare, di trovarsi tra ragazzi a parlare delle stesse questioni, a riflettere insieme. Un riconoscimento al lavoro quasi ventennale della Sezione didattica dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea con le scuole della regione su questi temi. Una Commissione del Museo Yad Vashem, Ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme, ha riconosciuto il titolo di Giusto tra le Nazioni a 15 persone che tra il novembre 1943 e il luglio 194 contribuirono in Umbria alla salvezza di Ebrei: Padre Rufino Nicacci (1974) Assisi; Mons. Giuseppe Placido Nicolini (1977) Assisi; Mons. Aldo Brunacci (1977) Assisi; Mons. Beniamino Schivo (1986) Città di Castello; Don Federico Vincenti (1997) Perugia; Luigi Brizi (1997) Assisi; Trento Brizi (1997) Assisi; Aldo Faina (2008) San Venanzo; Francesca Faina (2008) San. Venanzo; Don Ottavio Posta (2011), Lago Trasimeno; Madre Giuseppina Biviglia (2013) Monastero San Quirico (Assisi); Suor Ermella Brandi (2013) Suore Stimmatine (Assisi); Agostino Falchetti (2015) Trevi; Clementina Nartifagni (2015) Trevi; Gino Bartali (2013).

UniPg L’Università di Perugia porta il suo contributo con il webinar aperto al pubblico Dalla negazione dei diritti alla persecuzione. Percorsi della memoria, che si svolgerà mercoledì 27 gennaio 2021, dalle 10, sulla piattaforma Microsoft Teams. L’incontro verrà introdotto dal rettore Maurizio Oliviero, seguiranno gli interventi dei prof Luca La Rovere sulla Società italiana di fronte alle leggi razziali, del prof Ferdinando Treggiari dedicato a Le leggi razziali e l’Università di Perugia, della prof Emanuela Costantini sulla Shoah nell’Europa dell’Est. Concluderà l’evento il prof Mario Tosti con un intervento sul tema La Shoah dei bambini.

A Perugia il 27 gennaio alle 9.30 il Giorno della Memoria sarà organizzato un incontro con Anna Foa sul tema Shoah tra memoria e storia con Maria Lucia Buseghin, presidente dell’associazione Italia-Israele di Perugia. A moderare l’incontro sarà l’assessore Leonardo Varasano, al suo fianco Maria Cristiana Canuti, assessore a Deruta. All’appuntamento anche Marco Guarella che interverrà sul tema Cinema e Shoah; prevista anche la proiezione del film Notte e Nebbia. Gli incontri saranno trasmetti sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/Cinema-e-Shoah-104709228263155 . Il Comune ricorda che non è necessario avere un profilo Facebook per poter vedere la diretta.

Foligno La biblioteca Jacobilli di Foligno per la Giornata della memoria organizza un appuntamento per le scuola e la cittadinanza coordinato dalla prof Luciana Brunelli sul tema Sette secoli di storia: ebrei e cristiani a Foligno e in Umbria dal tardo XIII secolo alla metà del XX. «Il 27 gennaio, giorno della memoria, arriva in piena pandemia mondiale e, nonostante tutto, l’amministrazione comunale non vuole mancare all’appuntamento». Lo sottolinea l’assessore alla memoria, Paola De Bonis, annunciando che, per questo motivo, «è stato realizzato un video rivolto a tutti i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado» realizzato da Federica Sclippa. Il video sarà reso disponibile il 27 gennaio alle 12 tramite la pagina Facebook del Comune di Foligno e tutte le scuole del territorio sono state invitate alla partecipazione. Nel video sono stati previsti diversi momenti: oltre al saluto del sindaco Stefano Zuccarini, sarà letto il contenuto della lettera inviata dalla senatrice Liliana Segre. Saranno poi interpretati dagli attori della compagnia teatrale Al Castello brani tratti da Il diario di Anna Frank.

Città di Castello Il 27 gennaio 2021 alle 18.30 il Comune di Sansepolcro (Assessorato Pari Opportunità e Assessorato alla Cultura) su proposta e in collaborazione con Laboratori Permanenti, Cinema Teatro Astra, Compagnia Medem, con il patrocinio del Comune di San Giustino e di Città di Castello, e con la partecipazione di ANPI sezioni di Sansepolcro, San Giustino-Citerna, Città di Castello, CasermArcheologica, Associazione il Timone organizza un incontro online per riunire il pubblico e tutte le persone che attraverso un racconto o una lettura vorranno condividere questo momento. L’incontro avrà luogo su piattaforma Zoom, per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo ai seguenti indirizzi. Per chi volesse intervenire con una lettura vi chiediamo di specificare il testo scelto (della durata di non più di 3-4 minuti) info@astrazioni.net; stampa.laboratoripermanenti@gmail.com. Il 27 gennaio è una giornata per ricordare, ciò che è stato e che non dovrà più accadere; una giornata in cui il ricordo di quanto successo sia ben presente in tutti noi e nelle generazioni future. Perché conoscere significa fare in modo che gli errori non siano più commessi e non si ripetano mai più. La memoria costituisce l’identità di ogni individuo e, di conseguenza, della comunità. Per questo la trasmissione della memoria per la società è qualcosa di essenziale e necessario. La trasmissione di un ricordo è da sempre rito collettivo in cui gli anziani e le loro memorie e storie hanno rivestito e rivestono un ruolo fondamentale per il futuro. Oggi, con l’attuale pandemia, siamo ancora più responsabili di questa trasmissione avendo perso tante persone con le loro storie e le loro testimonianze. In quest’ottica l’esercizio della memoria è un gesto indispensabile da coltivare.