Giornate Fai di primavera, tante le aperture in Umbria: ecco il programma

Le mete più interessanti

Ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro e la donazione online. Tra le aperture più interessanti in Umbria: a Narni, l’Abbazia di San Cassiano; a Todi, il Castello di Montenero; a Perugia, la Chiesa della Compagnia dell’Orazione e della Buona Morte, e la Chiesa di San Luca; ad Assisi si andrà alla scoperta di Rocca Sant’Angelo; a Foligno in programma “Foligno e la caserma – 150 anni al centro del mondo”, con nl’apertura al pubblico del Centro di selezione nazionale dell’Esercito nazionale; a Gualdo Tadino, l’antico borgo di Grello e la Chiesa di S. Giovanni Battista; a Gubbio, percorso di visita alla scoperta della Cappella del Santissimo Sacramento in Cattedrale; a Passignano sul Trasimeno, Villa Pischiello; a San Giustino il Gruppo Fai Città di Castello ha organizzato una visita speciale alla scoperta delle ‘stanze mai viste’ del Castello Bufalini e dei sentieri mai percorsi nel suo giardino all’italiana di norma non fruibili e attualmente in corso di restauro. A Sellano, il Castello di Postignano; a Spoleto, il Duomo di Spoleto: la cappella di Sant’Anna e la cripta di San Premiano. Ad Amelia si potrà visitare Palazzo Petrignani, ad Orvieto la facciata del Duomo dall’altana del Museo Faina, ingresso riservato agli iscritti Fai. Elenco dei luoghi aperti, modalità di partecipazione e prenotazioni su: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di- primavera/i-luoghi-aperti/?regione=UMBRIA.