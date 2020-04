Giornata internazionale dello sport, Agabiti: “Salvaguarderemo le realtà regionali”

PERUGIA – “I valori fondanti del mondo dello sport, come impegno, sacrificio e spirito di squadra, possono e devono essere uno stimolo e un supporto per tutti in questi difficili momenti”. Lo dichiara Paola Agabiti, assessore allo Sport della Regione Umbria in occasione della Giornata internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace”.

Occasione “Celebrare questa importante giornata nonostante l’attività sportiva dilettantistica e professionistica sia sospesa – aggiunge Agabiti -, rappresenta l’occasione per dedicare un pensiero a tutti coloro che, attraverso l’attività motoria, contribuiscono a costruire ogni giorno comunità attive, inclusive e solidali.Per questo stiamo lavorando per definire ogni strumento utile per sostenere le società, le associazioni e i circoli che consentono ogni giorno ai cittadini umbri di poter fare attività sportiva. Si tratta di un patrimonio di passione, esperienza e competenze che va difeso e tutelato”.