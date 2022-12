Giornalisti sportivi, al via in Umbria una Academy di formazione per gli Under 30

TERNI – Con la firma del protocollo di intesa fra CONI, Ordine Giornalisti dell’Umbria, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e USSI Umbria nasce la prima “Academy del Giornalismo” per aspiranti giornalisti pubblicisti sportivi. Il percorso formativo, proposto a dieci under trenta attraverso una selezione pubblica, durerà due anni e prevede la partecipazione a moduli formativi teorici e pratici sulla professione giornalistica, l’approfondimento della cronaca sportiva sui “campi” di gioco, oltre alla produzione di articoli giornalistici retribuiti che consentiranno di espletare la pratica biennale necessaria per l’iscrizione all’elenco pubblicisti.

“Si tratta di una novità assoluta – afferma Mino Lorusso, presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria -. Per la prima volta sarà l’Ordine a favorire l’accesso alla professione di futuri giornalisti pubblicisti, garantendo un percorso biennale formativo, che sappia coniugare le capacità individuali alla narrazione dei territori. Il Coni e Giovanni Malagò – prosegue – hanno creduto nel progetto. Lo ha abbracciato la Scuola Umbra di Amministrazione Umbra. Lo sosterrà il Consiglio Nazionale dell’Ordine, l’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) e alcuni enti, fondazioni e associazioni sportive umbre. Ci sono tutte le condizioni per trasformare il modello umbro in progetto nazionale ed estenderlo anche ad altri settori, come la pubblica amministrazione, il mondo del volontariato, della cultura e, non ultimo, della giustizia”.

La firma del protocollo è avvenuta lo scorso 22 dicembre alla presenza del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò: “Un progetto innovativo e di alto profilo formativo che trova nel sottoscritto e in tutto il CONI un sostegno importante. Mi commuove vedere come tanti giovani talentuosi rischino di disperdersi a causa della precarietà sia nella loro vita quotidiana sia nelle loro prospettive future. Tutto questo fa riflettere – prosegue Malagò – circa le dinamiche interne alla professione giornalistica e al suo sviluppo, in particolare nel settore sportivo. Ce la stiamo mettendo davvero tutta per dare impulso e stimoli, coinvolgendo quanto più possibile e in tutti i contesti, attraverso le università, le fondazioni e le federazioni territoriali perché – conclude il presidente del CONI – abbiamo davvero bisogno di giovani professionisti qualificati e appassionati che sappiano narrare tutti gli sport”.

Le parole del Coni

Parole di apprezzamento del progetto anche da parte del presidente del CONI Umbria, Domenico Ignozza: “Plaudo al fatto che non solo il presidente Malagò abbia apprezzato il progetto ma anche al sostegno diretto del CONI che si traduce in una attenzione alle federazioni territoriali. È una grande vittoria – prosegue Ignozza – di tutto lo sport della nostra Regione che può contare sulla collaborazione di partner prestigiosi come l’Ordine dei Giornalisti e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Proprio da queste sinergie – conclude il presidente del CONI Umbria -, riusciremo a formare operatori dell’informazione competenti su tutte le discipline sportive, nessuna esclusa”.

Le parole dell’Ussi Umbria

Anche il presidente dell’Ussi Umbria, Antonello Ferroni, incoraggia l’iniziativa: “Il Consiglio umbro dell’Ussi ha sposato con entusiasmo questo progetto straordinario, ispirato e avvalorato da partner prestigiosi e competenti. Il progetto – spiega Ferroni – che potrebbe rivoluzionare i meccanismi di accesso alla professione e portare nuova linfa al nostro movimento aiutando tanti aspiranti giornalisti a trovare una strada da seguire. Un percorso di formazione – conclude – altamente qualificato in un momento di così grave difficoltà, anche di prospettiva, per la nostra professione”.

La scuola di amministrazione pubblica

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, partner e ente promotore del progetto insieme all’ODG Umbria e USSI Umbria, sarà il centro organizzativo delle attività formative: “Ci sta a cuore la formazione in tutte le sue declinazioni e ci stanno a cuore i giovani – esordisce l’amministratore unico, Marco Magarini Montenero -. L’ “Academy del Giornalismo” è un progetto che abbiamo sviluppato ai nostri partner, perché crediamo che ogni attività formativa debba offrire una concreta opportunità di incisione e cambiamento delle realtà. Lo sport, come tutte le attività che toccano la vita dei cittadini direttamente o indirettamente, è un bene pubblico. Per questo, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica farà la sua parte mettendo a disposizione il proprio bagaglio di competenze in ambito formativo e le proprie strutture editoriali e multimediali per permettere a questi giovani di sperimentarsi nella pratica giornalistica”.

Il bando di selezione verrà pubblicato a gennaio 2023 sul sito internet di Villa Umbra (www.villaumbra.it) e l’avvio del progetto formativo è previsto per il mese di marzo.