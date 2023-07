Giocava nel Gubbio in serie C: oggi è il producer primo in classifica

GUBBIO – Diego Vincenzo Vettraino è un nome che forse dice poco agli appassionati di calcio, ma che sicuramente ricordano i tifosi del Gubbio. Nato nel 1993, l’allora centrocampista approdò infatti dalle parti del Barbetti in serie C in prestito dal Trapani: 30 presenze e 2 gol in quella che a conti fatti è rimasta come la miglior stagione in carriera.

Ex Siena, Trapani e L’Aquila, Vettraino infatti dopo Gubbio ha visto la carriera sportiva discendere rapidamente: Monza (in D), Pro Patria e Arconatese (D) le ultime tappe, fino al ritiro, ad appena 25 anni.

Ciao Diego, benvenuto Drillionaire

Contemporaneamente, aveva già iniziato una carriera da producer col nome di Drillionaire firmando – mentre ancora giocava – due tracce per l’album di Lazza. Oggi lo troviamo in testa alla classifica dei singoli: la sua “Bon ton”, insieme a Lazza, Blanco, Michelangelo e Sfera Ebbasta accompagna l’album d’esordio “10” ma intanto esordisce col “botto”.

L’album d’esordio comprende diversi featuring di successo. Tutti i big del rap e della trap del momento, qualche gigante del pop e dell’EDM: oltre a quelli nel singolo, anche Tony Effe ex Dark Polo Gang, Tedua (anche lui fresco di primato in classifica) Fabri Fibra, Mahmood, Noemi, Taxi B, Benniy Benassi, Shiva, Geolier, Thasup, Salmo, Anna, Rhove, Capo Plaza, Guè e Marracash.

Fra le sue recenti produzioni anche quella per il rapper tedesco Luciano, recentemente primo in classifica in Germania