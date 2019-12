Gibson Brothers, UJ Winter, Dj Ralph, tanta musica live di tutti i generi: ecco come l’Umbria festeggia il 2020

PERUGIA – In giro per l’Umbria diversi gli eventi che caratterizzano la notte di San Silvestro. In parecchie città (Terni, Foligno, Gubbio) sarà vietata l’esplosione di fuochi artificiali in centro storico, ma non dappertutto è previsto un programma di festeggiamenti ufficiale.

E’ il caso di Terni dove non c’è un programma specifico ma dove sarà comunque possibile lungo tutta la giornata, fino alle 20, continuare a visitare gli eventi previsti nell’ambito del calendario delle iniziative del Natale di Terni (in particolare i presepi ed i mercatini). Musica live nei locali in piazza della Repubblica e piazza Tacito. Concerto di Capodanno il 1 Gennaio nella chiesa di San Francesco, dalle 17 con la partecipazione del soprano Chiara Margarito, del baritono Giuliano Boschetti, del coro “Madre Speranza di Collevalenza”, accompagnati da violino, tromba e organo di Keti Ikomoni, Alessandro Petrucci e Simone Maccaglia, diretti da Marco Venturi. L’evento è realizzato con la collaborazione dell’Associazione Amici della Lirica di Terni.

Diversi invece gli eventi in giro per l’Umbria.

Perugia Sarabanda musicale di vari generi in ogni piazza del centro storico, artisti itineranti e parata in corso Vannucci di trampolieri e brindisi esclusivi in ambientazioni mozzafiato della città, come la torre degli Sciri. L’orario di inizio previsto è dopo le 22. Cene e aperitivi sotto gli igloo che bar e ristoranti dell’acropoli hanno allestito su proposta dell’amministrazione comunale. Fra gli eventi in programma: in via Mazzini e piazza Matteotti, ‘Edicola starlight’, con dj Steve Šimac e vocalist Renato (Friday I’m In Rock – Urban Club); in piazza Italia, corso Vannucci e piazza IV Novembre, ritmi brasiliani e africani con Akuna Matata, musica balcanica con Hobos Street Band, spettacoli itineranti con la Compagnia dei Baffardelli e Gli Sgruzzi; in piazza IV Novembre e, a seguire, in piazzetta Santo Stefano e via dei Priori, pizzica e ritmi popolari con Officina Popolare. Tutti i concerti sono a ingresso libero

Assisi. Via alle 21.30 con DJ Prez in consolle e poi dalle 23.30 Lory’s Blonde Band. Musica dagli anni ’60 fino ad arrivare ai giorni nostri. Lo spettacolo si terrà proprio accanto al luminoso Bosco incantato ispirato al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto

Foligno In Piazza della Repubblica, evento in collaborazione con il Paiper Festival. Apre alle 22.30 Raoul Maiuli, barzellettiere folignate noto per essere arrivato ad un passo dalla vittoria al programma La sai l’ultima. Poi vari eventi, come il Paiper Cin Cin “un brindisi al centro del mondo” organizzato per 1.200 persone, i mitici Gibson Brothers, quelli di Cuba, hit mondiale del 1978, ed anche il Paiper Family Dj Set con Carlino Mix, Luca Mammoli, Carlo Marini e Faus-t. A presentare gli eventi ci saranno Manuela Marinangeli, Mauro Silvestri e Claudio Bianchi

Trevi. Primo Capodanno in piazza per la città di Trevi: in collaborazione con Antifestival, l’amministrazione comunale propone una serata di musica in piazza Garibaldi, in centro storico. Dopo l’aperitivo e il cenone nei bar e ristoranti selezionati, brindisi di mezzanotte offerto e, fino alle 03.00, Majuri dj set. Cantante, dj e performer di Foligno, Paola Majuri ha esordito con il singolo ‘Festivalbar’, prodotto dai Luci Da Labbra: un tormentone dell’estate 2019 che ha valso a Majuri il palco del Jova Beach Party di Jovanotti, al fianco dell’amico Dj Ralf.

Gubbio. Nella città dei Ceri la festa si accende alle 18 di fronte a palazzo dei Consoli dove si potrà assistere a un evento di videomapping. E a partire dalle 23 musica in piazza Grande.

Città di Castello Capodanno in piazza Matteotti dalle 22.30, con brindisi e musica dal vivo con l’orchestra di Andrea Bianchini.

Montone. A Montone dalle ore 23 fino all’alba, è in piazza Fortebraccio con la musica dal vivo della band “Ellemono”. Una serata di festa all’insegna del divertimento e del buon mangiare, grazie alle gustose proposte dei ristoranti del posto. Alle 24 è in programma l’affascinante spettacolo di fuochi d’artificio, offerto dalle associazioni sportive asd Montone e asd Faldo.La musica sarà protagonista nel Borgo anche mercoledì 1° gennaio, con il concerto di Capodanno dell’Orchestra da Camera “I Concertisti”, promosso dall’amministrazione comunale. A partire dalle ore 18, nella chiesa di San Francesco risuoneranno le musiche tratte dalle arie d’opera più famose, da Mozart a Strauss, tutto sotto l’attenta direzione del Maestro G. Contadini e la voce del soprano Alessandra Benedetti.

San Giustino Nel piazzale della ex stazione ferroviaria si ripete quest’anno a San Giustino la festa di Capodanno. L’inizio è previsto alle 23 in compagnia dell’Orchestra Spettacolo L’Alternativa. Musica per famiglie, per una notte da brindare tutti insieme.

Umbertide Con una grande festa in piazza Matteotti, Umbertide torna a dare il benvenuto al nuovo anno. Martedì 31 dicembre, infatti, gli umbertidesi saluteranno l’arrivo del 2020 nel centro della città. L’evento, organizzato da Confcommercio in collaborazione con Comune di Umbertide, Aimet e Lions Club Umbertide inizierà alle ore 22 circa, quando dj Federico Pittola salirà in consolle per far divertire tutti i presenti. A mezzanotte stop alla musica, per dare l’addio al 2019 e per celebrare con il tradizionale brindisi l’ingresso nell’anno nuovo. Poi i festeggiamenti entreranno di nuovo nel vivo e proseguiranno fino alle prime ore del 2020.

Spoleto. In piazza Garibaldi, a partire dalle ore 22.30, concerto ‘Dalla taranta rock a Kalimba de Luna’ di Tony Esposito, con Enrico Capuano & La TammurriataRock, progetto musicale che combina il sound partenopeo a quello del rock. Per le vie e le piazze del centro storico si festeggerà il Capodanno anche con la Banda Irè, street band composta da 12 elementi, che accoglierà il 2020 a ritmo di samba, reggae e funk. Allo scoccare della mezzanotte, spettacolo pirotecnico dalla Rocca Albornoz.

Norcia.Dalle 23.30 Capodanno in piazza San Benedetto con la Shine Orchestra in concerto, brindisi e fuochi d’artificio. Il 1 gennaio tradizionale concerto del complesso bandistico città di Norcia diretto da Luca Panico.

Cascia. Nell’altro centro della Valnerina fine d’anno con ‘Shake!’, un Capodanno all’insegna della natura e del sound di Dj Ralf. Presso il Centro polisportivo Cascia Magrelli Active, il dj umbro famoso in tutto il mondo traghetterà la Valnerina direttamente nel 2020, affiancato in console da G-Amp (Dancity festival), Em.Ra e White.

Castiglione del Lago Cenone di Capodanno in piazza, con brindisi di mezzanotte e prima accensione del 2020 per l’albero dei record. L’albero di Natale sull’acqua più grande del mondo ha infatti finora registrato oltre 34.000 ingressi, di cui 12.300 solo tra Natale e Santo Stefano.

Città della Pieve Music party in piazza Plebiscito per salutare il nuovo anno. A partire dalle ore 22, nella piazza centrale di Città della Pieve, Radio Effe animerà la notte più lunga dell’anno con i suoi speaker Paolo Pacielli e Davide Beverini, in diretta Live FM e Facebook. Aspettando il brindisi di mezzanotte, la selezione di Dj Pizar. Ad arricchire lo spettacolo, l’eclettico Alessandro Golini, violinista di Massimo Ranieri, con il suo violino elettrico con arco led, visivamente spettacolare. L’iniziativa è ideata da Ricorso Party.

Todi. Logic Alma animeranno la mezzanotte. Il primo gennaio alle 18 al teatro comunale concerto di Caopodanno con l’orchestra filarmonica Vittorio Calamani diretta dal maestro Hossein Pishkar e con il soprano Francesca Tassinari e il tenore Riccardo Rados. Saranno eseguite musiche di Dvorak, Puccini e Verdi.

Orvieto. Come sempre, sotto la Rupe, Capodanno con Umbria Jazz. Dalle 20:30, al ristorante San Francesco, cenone di fine anno con Massimo Moriconii Duet ed Emilia Zamuner, Massimo Moriconi ‘Modalità trio’ (con Nico Gori ed Ellade Bandini), The New Orleans Mystics, Mitch Woods & His Rocket 88’s. Gran cenone anche a Palazzo dei Sette, a partire dalle 22, con Dena De Rose Quartet, Greta Panettieri Quartet (special guest Max Ionata), Supnick Swing feat. Red Pellini and Miss Faro. Presso la Sala Expo di Palazzo del Popolo, dalle 23.15, concerto dei Funk Off e della House Band, con Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Andrea Pozza, Paolo Benedettini, Anthony Pinciotti e ospiti speciali. Le prime note del 2020 saranno suonate da Paolo Fresu, in concerto con il suo Devil Quartet presso la Sala 400 di Palazzo del Popolo (ore 01.00) e da Every Praise & Virginia Union Gospel Choir feat. J. David Bratton, al Teatro Mancinelli (ore 01.00).

Narni Iniziativa privata a cura dei ristoratori che hanno deciso di unire le forze e organizzare un cenone in una grande tensostruttura in piazza e riunire tutti con serata danzante al termine del banchetto.