Giano dell’Umbria, ritrovato morto nel bosco a causa di un malore

GIANO DELL’UMBRIA – Tragedia bel bosco mentre stava lavorando nel campo di sua proprietà. Nella mattinata di sabato la squadra dei Vigili del fuoco di Todi è intervenuta intorno alle 12.10 su richiesta del 118, nella frazione Montecchio, nel comune di Giano dell’umbria, per un prestare soccorso a una persona dopo l’allarme fatto scattare dai famigliari. All’arrivo sul posto, purtroppo, la persona era già deceduta. La vittima è un uomo di 52 anni. Tra le cause del decesso si ipotizza quella di un improvviso malore.Sul luogo, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Spoleto per tutti gli accertamenti del caso.