Giano dell’Umbria, Barbarito passa da Forza Italia a Fratelli d’Italia

FOLIGNO – In Umbria i berlusconiani perdono una nuova pedina. Questa volta a passare da Forza Italia al partito di Giorgia Meloni è stato il vicesindaco di Giano dell’Umbria, Jacopo Barbarito. A renderlo noto i portavoce regionale e provinciale, Franco Zaffini ed Emanuele Prisco. Il vicesindaco, che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con la stessa Meloni, ha dichiarato che l’ingresso in Fratelli d’Italia segna il suo “ritorno nella casa della destra italiana”. Barbarito, giornalista, consigliere comunale di minoranza a Giano dell’Umbria da 2014 al 2019, ricorda un comunicato di Fratelli d’Italia, ricopre ora i ruoli di vicesindaco di Giano dell’Umbria e consigliere provinciale. Prima di Barbarito il partito della Meloni aveva raccolto adesioni, in particolare a Spoleto, con l’iscrizione di due consiglieri comunali di maggioranza eletti con liste civiche e quella dell’ex assessore Alessandro Cretoni.