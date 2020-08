Gianni Morandi in vacanza ad Orvieto: “Meraviglia italiana”

Un enorme spot gratuito per l’Umbria, visto che il suo profilo Instagram conta 2,5 milioni di followers. Gianni Morandi è stato avvistato in queste ore in vacanza ad Orvieto con la sua compagna e ne ha approfittato per farsi una foto con alle spalle il Duomo: “Quante sono le meraviglie italiane 🇮🇹!” il sio commento.



Subito sotto, sono arrivati in massa i ringraziamenti degli orvietani, altri commenti che confermavano l’apprezzamento e tanti inviti a venire a visitare anche il resto delle bellezze della provincia, fra cui la Cascata delle Marmore