Gelo e neve, valichi umbri in difficoltà: disagi a Castelluccio e Sigillo

PERUGIA – Arco appenninico umbro innevato, ma non si segnalano particolari criticità se non sui valichi a causa del forte vento che trasporta la neve, determinando una visibilità molto ridotta e difficoltà nelle operazioni di sgombero della neve.

Disagi alla viabilità si segnalano in particolare sulla Sp 477 di Castelluccio-Forca Canapine, temporaneamente chiusa per forti problemi di visibilità, e sulla Sp 244 di Montecucco-Sigillo.

Intervento del Sasu

Nella zona, a Sigillo, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino e speleologico (Sasu) hanno lavorato per ore per soccorrere due camperisti, turisti austriaci, bloccati dalla neve. In supporto, anche tre turbine per lo sgombero della neve del Comune di Costacciaro.

Forte vento anche sulla Sr 257 Apecchiese nella zona di Città di Castello, sul Valico di Bocca Seriola e qualche criticità sulla Sr 444 del Subasio, Valico di Montemezzo. Si raccomanda nelle zone appenniniche di mettersi in viaggio solo per necessità e con dotazioni invernali. Mezzi, uomini ed imprese disponibili – riferisce la Provincia di Perugia – sono in azione come da piano neve nelle zone interessate.

Diversi gli interventi anche dei vigili del fuoco del comando di Terni, in particolare a causa del vento, per rami spezzati o alberi pericolanti nell’Amerino e nell’Orvietano.

Nelle prime ore del giorno un’autentica bufera di vento e neve si è abbattuta su Castelluccio dove nel pomeriggio di sabato i vigili del fuoco hanno soccorso tre autovetture con cinque prsone a bordo. Due di loro sono state riportate a valle dalla squadra di Norcia e affidate alle cure dei sanitari del 118 a causa del freddo che avevano sopportato. La neve in mattinata è caduta anche su Norcia e, come detto, sul resto della dorsale appenninica, fino ai 400-600 metri di quota. Nel resto della regione piogge e rovesci. Crollate le temperature.