Gaucci junior torna alla carica: ha incontrato Romizi, vuole riprendersi il Grifo

PERUGIA – La notizia era rimbalzata nella giornata di venerdì e anticipata da Umbria 24 e il Comune di Perugia l’ha confermata. Il sindaco Andrea Romizi, insieme agli assessori Leonardo Varasano e Clara Pastorelli ha ricevuto l’ex dirigente del Perugia Calcio Alessandro Gaucci, durante la quale lo stesso Gaucci ha confermato il suo attaccamento alla città e ha manifestato un interesse per la squadra di calcio, mai celato.

“Interesse di cui l’amministrazione comunale – riferisce l’ente – non ha potuto che prendere atto, senza tuttavia entrare nel merito, trattandosi nella eventualità di una interlocuzione da intercorrere con la società” L’Amministrazione comunale continua a seguire con interesse, attenzione e sostegno l’evolversi dell’attuale campionato di Lega Pro, apprezzando i risultati sin qui ottenuti dall’AC Perugia Calcio con la speranza che riesca a centrare l’obiettivo di un pronto ritorno in serie B. Si tratta del secondo incontro dopo quello andato a vuoto a Fiano Romano con Santopadre lo scorso anno.

L’incontro – riferisce il Comune – era stato chiesto da tempo dallo stesso Gaucci, per conoscere di persona il sindaco e ringraziarlo assieme all’intera amministrazione per la vicinanza mostrata in occasione della morte del padre Luciano. Al centro della proposta ci sarebbe la realizzazione del nuovo “Curi”, per il quale Gaucci avrebbe ottenuto dall’assessore allo Sport Pastorelli l’accordo per una capienza superiore ai 14000 posti. Alle spalle di Gaucci jr ci sarebbe la totale disponibilità di un’azienda quotata in borsa, che vanterebbe 3500 dipendenti.