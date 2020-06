Gastronomia Umbria, via alla cassa integrazione, trattative per il futuro

PERUGIA – Primi passi avanti per la vertenza Gastronomia Umbra: nel corso dell’incontro di lunedì mattina in prefettura a Perugia, al quale hanno partecipato lavoratori, sindacato e azienda, è infatti arrivata la conferma dell’attivazione della cassa integrazione, che consentirà ai lavoratori di avere un po’ di respiro da un punto di vista economico. Inoltre, è stata ufficializzata la presenza di un soggetto interessato all’acquisto di Gastronomia Umbra. “Da parte nostra le condizioni poste sono molto semplici – ha spiegato dopo l’incontro Michele Greco, segretario generale della Flai Cgil dell’Umbria – garantire i posti di lavoro e il reddito dei lavoratori, insieme a prospettive certe di rilancio. Elementi che al momento non siamo in grado di valutare e sui quali avvieremo un confronto con i soggetti interessati a subentrare, come peraltro richiesto dallo stesso prefetto”. Si apre dunque un tavolo di trattativa e di conseguenza è sospeso lo stato di agitazione: “Il 3 giugno saremo in assemblea con i lavoratori – ha concluso Greco – e lì decideremo la posizione comune da portare al tavolo, per poi tornare a fine trattativa in prefettura e valutare l’esito del confronto”.