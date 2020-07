Gastronomia Umbra, dopo la protesta è stato raggiunto l’accordo: riassunti i lavoratori

PERUGIA – È stato raggiunto e ratificato nei giorni scorsi davanti al prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, l’accordo tra Gastronomia Umbra, Era G e Flai Cgil per la ripartenza delle attività produttive dell’azienda alimentare di Corciano (Pg). L’accordo prevede che la nuova azienda Era G, che subentrerà nella gestione dell’attività, riassuma i lavoratori della Gastronomia, che nel frattempo da oggi sono rientrati al lavoro. Al tempo stesso, per i dipendenti che non hanno accettato la proposta di nuova assunzione, sono stati raggiunti accordi di transazione individuale sulle spettanze regresse.

Vertenza “Siamo arrivati a questo accordo dopo una dura vertenza e con grandi sacrifici da parte dei lavoratori – spiega Michele Greco, segretario generale della Flai Cgil – Il nostro obiettivo è stato sempre quello di salvaguardare l’occupazione, consentendo la ripresa dell’attività produttiva, ma al tempo stesso difendendo il più possibile il reddito dei lavoratori”. Anche per questo la Flai Cgil ha sottolineato al prefetto la questione dirimente del necessario prolungamento, da parte del governo, della cassa integrazione, per coprire le numerose situazioni di crisi, come questa, che sono purtroppo ancora in essere. “Vogliamo ringraziare ancora un volta il prefetto per l’importante ruolo di mediazione e controllo svolto e tutte le istituzioni pubbliche che hanno seguito da vicino la vertenza – conclude Greco – Ora sarà importante monitorare l’applicazione dell’accordo e favorire la piena ripresa produttiva, tant’è che abbiamo stabilito step di verifica mensili per controllare che le dichiarazioni di intenti, rilasciate anche a mezzo stampa dall’azienda siano tradotte nei fatti”.