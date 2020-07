Gare di velocità con le auto lungo la statale: denunciati cinque giovani

TODI – Gare di velocità con le auto – tutte di grande clindrata – con manovre e sorpassi pericolosi, lungo la strada statale 448, la cosiddetta “Todi-Baschi”: i carabinieri della stazione di Baschi hanno denunciato cinque giovani per l’illecita e pericolosa condotta di guida. I militari, allertati dalle chiamate al 112 della compagnia di Orvieto da parte di numerosi cittadini, hanno bloccato e identificato lungo il tratto di strada, noto sia per il percorso tortuoso sia per il suggestivo paesaggio, cinque dei conducenti del gruppo. I giovani sono tutti poco più che ventenni, sono residenti nella provincia di Terni.