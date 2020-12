Garage a fuoco, gatti restano intrappolati: uno viene salvato

MARSCIANO – A Papiano di Marsciano, per cause in corso d’accertamento, è divampato il rogo all’interno di uno dei locali al piano terra di una palazzina. All’interno c’erano due gatti, di cui uno ha perso la vita e l’altro è stato salvato dai Vigili del fuoco di Perugia. In base a quanto emerge a innescare le fiamme sarebbe stato un cortocircuito. Al vaglio in queste ore l’agibilità dello stabile residenziale.