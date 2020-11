Treofan al capolinea, il liquidatore conferma: licenziamento per tutti i 150 lavoratori

TERNI – Adesso è purtroppo ufficiale: sono partite le lettere di licenziamento per tutti e 150 i lavoratori della Treofan. La Jindal, multinazionale indiana proprietaria dello stabilimento non ha voluto sentire ragioni, nè ha ascoltato gli appelli del Governo: dopo Battipaglia, chiude anche Terni, tutti a casa i lavoratori, che stamattina si sono ritrovati in un triste presidio davanti alla portineria del polo chimico in piazzale Donegani. Domattina nuova iniziativa, la prima di molte altre annunciate.

Inqualificabile. “Un atteggiamento inqualificabile quello del gruppo Jindal – sottolinea il componente della segretaria nazionale dell’Ugl Chimici, Enzo Valente – contro il quale siamo pronti a dare battaglia. Il liquidatore ha confermato l’imminente apertura della procedura di mobilità, il licenziamento dell’organico dipendente, presentandosi nel peggiore dei modi, senza tenere minimamente in considerazione gli inviti fatti nelle ore precedenti da parte del Governo. Un atteggiamento arrogante e presuntuoso in linea con quello della proprietà della Treofan che, dopo aver incassato i fondi italiani, chiude gli stabilimenti delocalizzando la produzione. Nessuna preoccupazione nei confronti del futuro dei lavoratori è stata mostrata così come la non curanza verso le istituzioni italiane dal Governo, alla Regione Umbria fino al Comune di Terni, alle quali chiediamo di fare squadra e stringersi attorno alla vertenza”.

“Ci sono 75 giorni per trovare una soluzione industriale che possa dare continuità produttiva ad uno dei siti industriali storici della chimica europea finito, purtroppo, nelle mani di spregiudicati imprenditori stranieri. Come organizzazione sindacale – sottolinea Valente – chiediamo al liquidatore di convincere la proprietà ad agevolare un percorso di continuità produttiva. Se così non fosse, pretendiamo che Jindal copra costi di bonifica dell’area pagando a caro prezzo la scelta scellerata”.