Furto con spaccata a Collestrada, ladri arrestati a Terni

PERUGIA – Un colpo notturno al negozio di Collestrada che vende materiali edili, utensili e vernici ma una fuga durata poco e fermata proprio lungo la E45. Ne riferisce Umbriajournal. Erano almeno due i ladri entrati in azione alle 2 della notte fra martedì e mercoledì: spaccando l’ingresso dell’esercizio commerciale per entrare si sono impossessati di un bottino da 20.000 costituito dall’attrezzatura più costosa. Sul posto si sono portati i Carabinieri di Perugia ma nel frattempo i ladri si sono dati alla fuga. L’inseguimento è scattato ed i due sono stati fermati e arrestati nel corso della notte, lungo il raccordo Terni-Orte, dagli agenti della polizia Stradale di Terni, mentre, si stavano dirigendo verso l’ingresso in A1 o verso Viterbo.La merce, una volta terminate le indagini, verrà restituita.