Furti nell’ospedale di Città di Castello: arrestate tre persone

CITTA’ DI CASTELLO – Gli agenti del commissariato tifernato, diretto dal vice questore Michele Santoro, hanno individuato una donna e un uomo italiane e un algerino, tutti di 33 anni e con precedenti di polizia che avevano messo a segno una serie di furti all’interno dell’ospedale. Su richiesta del pubblico ministero, il gip ha disposto per loro tre misure cautelari, disponendo la custodia in carcere per la donna e uno dei due uomini e gli arresti domiciliari per il terzo. Tutte sono state già eseguite.