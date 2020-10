Furti in serie fra San Gemini e Marsciano: fermati lungo la E45 ad Orte

SAN GEMINI – Fermati due uomini di origine rumena di 35 e 47 anni autore di furti in serie in Umbria. La denuncia in stato di libertà è ad opera dei Carabinieri e per i due uomini il reato è “furto aggravato in concorso”. Entrambi sono già noti alle forze dell’ordine.

.La sequela di furti in commessi dai due era iniziata la notte del 4 novembre del 2019, a San Gemini presso una carrozzeria del posto, dall’interno della quale era stata rubata una Opel Astra. I due autori del furto successivamente, si sono recati nella stessa sera a Marsciano a bordo dello stesso mezzo e con una Bmw a bordo della quale erano giunti in Umbria da Roma, hanno rubato utensili da lavoro per 500 euro, bottiglie di prosecco, soldi ed un autocarro.

Gli accertamenti esperiti quella notte nell’immediatezza hanno permesso di individuare subito la Opel Astra sulla E 45 che, al termine di un inseguimento, veniva abbandonata con all’interno la refurtiva mentre l’autista si dileguava nei campi. La stessa notte, una BMW veniva fermata per un controllo ad Orte dai militari di quella Stazione Carabinieri, ed i militari identificavano l’unica persona a bordo, che era alla guida del mezzo. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno quindi consentito, al termine di accertamenti tecnici, di raccogliere tutti gli elementi in possesso che hanno permesso di imputare la responsabilità dei furti ai due rumeni.